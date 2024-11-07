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11:33, 7 ноября 2024Россия

Шойгу оценил ситуацию в зоне СВО

Шойгу: ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Украины. Оценку обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) дал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, Запад стоит перед выбором: продолжать ли финансирование Киева и «уничтожение украинского населения» или начать договариваться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продвижении российских войск в зоне спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, военные успешно справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются.

25 октября, отвечая на вопрос журналистки Ольги Скабеевой о том, связано ли продвижение России с изнурением ВСУ, Путин призвал не обращать на это внимание и не расслабляться. Он подчеркнул, что российские военнослужащие должны вести СВО с полной отдачей.

ЖЗЛ
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