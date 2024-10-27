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13:00, 27 октября 2024Россия

Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Путин: российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с Павлом Зарубиным. Видео разговора с главой государства журналист опубликовал в Telegram.

«По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами. Темпы наступления увеличиваются», — привел Зарубин слова президента.

Помимо этого, Путин рассказал журналисту, что за последние дни армия России продвинулась на красноармейском направлении зоны СВО на расстояние до шести километров. Он подчеркнул, что наступление на этом направлении идет уже не первый день, однако военнослужащие существенно увеличили темпы продвижения.

25 октября глава государства также заявил, что Россия наступает на всех направления СВО. В зависимости от участка продвижение идет «где-то больше, где-то меньше». Отдельно Путин отметил успехи южной и восточной группировок войск, которые уверенно действуют по всем направлениям.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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