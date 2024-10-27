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12:11, 27 октября 2024Россия

Путин рассказал о продвижении российских войск на одном из направлений в зоне СВО

Российские войска продвинулись на красноармейском направлении на 5-6 километров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последние дни российские войска продвинулись на 5-6 километров на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом, по словам журналиста ВТГРК Павла Зарубина, ему рассказал президент России Владимир Путин. Сообщение опубликовано в Telegram-канале репортера.

Наступление на указанном направлении ведется не первый день, однако недавно военнослужащим удалось существенно увеличить темп продвижения.

Зарубин отметил, что сейчас идут бои в Дзержинске (украинское название города — Торецк), установить контроль осталось примерно над третью населенного пункта.

На минувшей неделе российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО. Речь идет о Новосадовом, Зоряном, Серебрянке и Николаевке в Донецкой народной республике.

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      Алан Босиков
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