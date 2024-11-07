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10:12, 7 ноября 2024Ценности

Тайный смысл красного галстука Дональда Трампа объяснили

Стилист Скороходова: красный галстук Дональда Трампа символизирует власть
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

Стилист Анна Скороходова объяснила тайный смысл красного галстука избранного президента США Дональда Трампа. Интервью с ней публикует KP.RU.

Республиканец одержал победу на прошедших выборах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде, появившись на сцене в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, который он часто носит во время публичных выходов.

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По мнению Скороходовой, Трамп специально выбрал красный галстук, поскольку данный цвет символизирует победу и власть. «Можно предположить, что это дань официальному цвету Республиканской партии. К тому же удлиненный галстук привлекает к себе внимание, а на фоне темно-синего костюма смотрится с одной стороны протокольно, а с другой — особенно торжественно», — подытожила она.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. На них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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