Социалисты Молдавии отказались признать итоги президентских выборов

Партия социалистов Молдавии отказалась признать итоги президентских выборов

Партия социалистов Молдавии отказалась признать итоги прошедших в стране президентских выборов и заявила о готовности выйти на мирные акции протеста для защиты прав граждан. Об этом заявил лидер объединения, бывший глава республики Игорь Додон, передает ТАСС.

«Выборы президента, проведенные в этом году, не могут быть признаны свободными и прозрачными. Наши представители сообщили о сотнях нарушений, мы подали в ЦИК десятки обращений, которые опровергают демократический характер выборов. Мы будем использовать все способы для защиты голосов граждан, в том числе и мирные протесты», — сказал он.

Додон также подчеркнул, что оппозиция опасается применения фальсификаций действующими властями на предстоящих летом 2025 года выборах в парламент.

Ранее бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло признал поражение во втором туре президентских выборов, указав, что на избирательных участках в республике проголосовали за него. По его мнению, прошедшая избирательная кампания стала примером ангажированности СМИ и захвата ключевых государственных структур.