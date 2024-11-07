Стало известно о приближении российских военных к Купянску

Ганчев: российские военные находятся в нескольких километрах от Купянска

Российские военные приблизились к Купянску в Харьковской области и находятся в нескольких километрах от города. Об этом стало известно главе военно-гражданской администрации региона Виталию Ганчеву, передает РИА Новости.

«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — сказал он.

Ганчев подчеркнул, что подразделения Российской армии продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).