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16:45, 7 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о приближении российских военных к Купянску

Ганчев: российские военные находятся в нескольких километрах от Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные приблизились к Купянску в Харьковской области и находятся в нескольких километрах от города. Об этом стало известно главе военно-гражданской администрации региона Виталию Ганчеву, передает РИА Новости.

«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — сказал он.

Ганчев подчеркнул, что подразделения Российской армии продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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