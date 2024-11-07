Стало известно о взятии ВС России населенного пункта в Харьковской области

ВС России взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Колесниковка в Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«На данный момент освобождена Колесниковка», — рассказал источник канала.

Собеседник добавил, что в настоящее время российские военные смогли продвинуться дальше населенного пункта.

Ранее стало известно, что армия России взяла под огневой контроль последнюю крупную трассу, которую Вооруженные силы Украины использовали для снабжения своей группировки в Великой Новоселке Донецкой народной республики. Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.