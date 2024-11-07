Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 7 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о взятии ВС России населенного пункта в Харьковской области

ВС России взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Колесниковка в Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«На данный момент освобождена Колесниковка», — рассказал источник канала.

Собеседник добавил, что в настоящее время российские военные смогли продвинуться дальше населенного пункта.

Ранее стало известно, что армия России взяла под огневой контроль последнюю крупную трассу, которую Вооруженные силы Украины использовали для снабжения своей группировки в Великой Новоселке Донецкой народной республики. Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане задержали известного спортивного комментатора. Он заявил, что ему подбросили гранату

      Вероятность отката санкционного режима в отношении России к 2021 году оценили

      Появились новые подробности о расправе российского школьника над матерью

      Направлявшиеся в Израиль россияне ожидали рейс более двух суток из-за проблем с самолетом

      В МВД России рассказали о поимке преступников с помощью искусственного интеллекта

      Россияне сделали выбор между покупкой и арендой квартиры

      Дом в российском городе погряз в кипящих нечистотах

      Женатый мошенник завел романы с четырьмя соседками одновременно

      Американский брокер объяснил закрытие счетов россиян с ВНЖ в Европе

      Лукашенко раскрыл условия урегулирования конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше