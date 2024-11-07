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09:01, 7 ноября 2024Бывший СССР

ВС России взяли под контроль трассу снабжения Великой Новоселки в ДНР

ТАСС: ВС России взяли под огневой контроль трассу снабжения Великой Новоселки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль последнюю крупную трассу снабжения Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Последняя крупная трасса, по которой снабжается группировка противника в Великой Новоселке, теперь под огневым контролем», — сообщили силовики. Как отмечается, трасса находится под огневым контролем артиллерии ВС России.

Ранее в Украинском институте политики (УИП) предрекли потерю ВСУ всей юго-западной части Донбасса. По оценкам экспертов, Киев в ближайшее время может потерять всю юго-западную часть Донбасса, от Большой Новоселки до Курахово включительно.

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