Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

Участник реалити-шоу Стив Макби признался в афере со страховыми выплатами

Американский фермер Стив Макби, снимавшийся в реалити-шоу «Династия Макби: настоящие американские ковбои», признал вину по делу об афере со страховыми выплатами. Об этом сообщает канал KCTV5.

Макби признался, что в своих отчетах о фермерской деятельности занизил показатели урожая. Благодаря этому он получил страховые выплаты и субсидии на общую сумму более 3,1 миллиона долларов (303 миллиона рублей по текущему курсу). Отмечается, что он совершил эти действия в период с 2018 по 2020 год.

По данным канала, звезде реалити-шоу грозит до 30 лет тюремного заключения.

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