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18:08, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

Участник реалити-шоу Стив Макби признался в афере со страховыми выплатами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Стив Макби

Стив Макби. Кадр: FOX / YouTube

Американский фермер Стив Макби, снимавшийся в реалити-шоу «Династия Макби: настоящие американские ковбои», признал вину по делу об афере со страховыми выплатами. Об этом сообщает канал KCTV5.

Макби признался, что в своих отчетах о фермерской деятельности занизил показатели урожая. Благодаря этому он получил страховые выплаты и субсидии на общую сумму более 3,1 миллиона долларов (303 миллиона рублей по текущему курсу). Отмечается, что он совершил эти действия в период с 2018 по 2020 год.

По данным канала, звезде реалити-шоу грозит до 30 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что финалистку пятого сезона популярного британского шоу талантов The X Factor Рэйчел Хилтон объявили в розыск. Уточнялось, что ей предъявили обвинение в хранении наркотиков и она не явилась в суд.

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