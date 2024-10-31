Звезду популярного телешоу обвинили в хранении наркотиков и объявили в розыск

Звезду The X Factor Хилтон обвинили в хранении наркотиков и объявили в розыск

Финалистку пятого сезона популярного британского шоу The X Factor Рэйчел Хилтон объявили в розыск. Об этом стало известно Daily Mail.

По данным издания, 13 октября Хилтон было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Она должна была явиться в суд 29 октября, но так и не появилась там. Звезда телешоу не объяснила причину отсутствия, и в результате ее объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в США арестовали звезду американской версии реалити-шоу Love Island («Остров любви») Ханну Смит за угрозы в адрес полицейского. Позднее ее освободили под залог.

The X Factor — британское шоу талантов, в эфире которого участники демонстрировали свои вокальные данные. Программа выходила на канале ITV c 2004 по 2008 год. Аналоги проекта были запущены в США, Австралии, Германии, Италии, России и других странах.