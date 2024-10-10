Звезду реалити-шоу арестовали за угрозы убить полицейского

В США арестовали звезду шоу Love Island Смит за угрозы в адрес полицейского

В США арестовали звезду американской версии реалити-шоу Love Island («Остров любви») Ханну Смит за угрозы в адрес полицейского. Об этом пишет газета Metro.

Сообщается, что в конце сентября Смит задержали на концертной площадке за нарушение общественного порядка. Во время задержания звезда телешоу попыталась ударить полицейского и угрожала ему убийством.

В результате Смит арестовали. Позднее ее освободили под залог в размере восьми тысяч долларов (примерно 776 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что британскую звезду реалити-шоу Саффрон Баркер экстренно госпитализировали с подозрением на тропическую болезнь. Она пожаловалась врачам на сыпь по всему телу, головную боль и высокую температуру.

Love Island («Остров любви») — американская версия одноименного британского телешоу. В эфире программы молодые мужчины и женщины пытаются найти любовь.