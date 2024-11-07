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15:28, 7 ноября 2024Силовые структуры

Укравшей 29 пачек масла россиянке предложили отправиться на СВО

Задержанной за кражу 29 пачек масла нижегородке предложили поехать на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Нижегородской области 33-летней местной жительнице, задержанной за кражу 29 пачек масла в магазине, предложили подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, известно о четырех случаях, когда задержанным женщинам в Нижегородской области предлагали подписать контракт с Минобороны России.

По данным канала, фигурантка украла масло из супермаркета, расположенного на улице 40 лет Победы, вечером 6 ноября. Спустя некоторое время ее задержали и доставили в отдел. На допросе ей предложили заключить контракт с Минобороны, но она отказалась. Аналогичное предложение было сделано 27-летней девушке, которую доставили в отдел полиции за то, что она нашла чужую банковскую карту и потратила с нее около 30 тысяч рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о краже, и на допросе ей также предложили поехать на СВО. Она тоже отказалась и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Третий случай произошел с 44-летней жительницей Кулебак. Ее поймали на присвоении чужой заработанной платы. На допросе ей также предложили подписать контракт с Минобороны, но она отказалась, сославшись на то, что должна ухаживать за больной матерью.

Отмечается, что по закону правоохранители могут предлагать задержанным подписать контракт с Министерством обороны России, однако о случаях, когда предлагали отправиться на СВО женщинам, ранее известно не было.

В июле впервые в России суд применил на практике недавно принятую поправку, освободив от наказания осужденного, который подписал контракт с Минобороны.

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