Уникальные находки сделали в России

В Тверской области нашли уникальные предметы XIII-XX веков

В ходе раскопок в культурно-историческом кластере «Речной» в Тверской области обнаружили около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве рабочую встречу, на которой обсуждалось создание культурно-исторического кластера в Твери. Там он рассказал о сделанных находках.

Как рассказали в пресс-службе правительства, губернатор поставил задачу создать на стрелке рек Волги и Тверца насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, подчеркивающее идентичность территории. В настоящий момент утверждена концепция здания речного вокзала.

Ранее сообщалось, что в центре Орла была найдена печать потомка известного богатыря Добрыни Никитича. У нее с одной стороны показался родовой знак Рюриковичей, а на обороте — кириллическая «П».