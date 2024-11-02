Археологи нашли печать потомка Добрыни Никитича

Археологи нашли в Орле печать, которая принадлежала внуку Добрыни Никитича

В центре Орла была найдена печать потомка известного богатыря Добрыни Никитича. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил археологи и историк Олег Радюш.

По его словам, с конца XI до середины XIII века на этом месте располагался город. Он был намного старше нынешнего Орла, основанного в 1566-м. Радюш указал, что археологи «вскрыли» участок за городскими валами и нашли там большое количество керамики и элементы браслетов.

Наиболее значимой находкой стала торговая свинцовая печать-пломба около сантиметра в диаметре. У нее с одной стороны показался родовой знак Рюриковичей, а на обороте — кириллическая «П». На фоне этого специалист вспомнил про Путяту Вышатича. Радюш пояснил, что тот был киевским воеводой, тысяцким и сыном Вышаты Добрынича. Таким образом, археолог сделал вывод, что эта печать принадлежала внуку Добрыни Никитича в 1093-1113 годах.

В дополнение ко всему сказанному Радюш сообщил о постройках, в основании которых оказались останки нескольких человек. Он заключил, что это является свидетельством монгольского нашествия. «Такие коллективные захоронения возникали, когда люди возвращались в свои города, разбитые монголами», — пояснил специалист.

Ранее в историческом центре Великого Новгорода нашли уникальную печать великого князя Владимирского и Московского Василия Темного. Незадолго до этого там же была поднята из земли и печать князя Владимира Мономаха.