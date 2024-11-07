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18:28, 7 ноября 2024Мир

В Британии назвали ход Трампа для принуждения Киева к переговорам

Лорд Балф: Трамп может урегулировать конфликт на Украине, урезав помощь Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп может урегулировать конфликт на Украине, урезав помощь Киеву. Такое предположение сделал член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф в беседе с РИА Новости.

«Для достижения урегулирования Трампу придется обрезать спасательный финансовый трос», — отметил он.

По словам лорда, в США вокруг масштабов помощи Украине действует «заговор молчания». На самом же деле, Вашингтон не только поставлял оружие и проводил обучение, но и направлял финансирование для выплаты зарплат в государственном секторе. Чтобы принудить Украину пойти на переговоры, Трампу нужно будет эти выплаты сократить.

Балф считает, что Трамп сможет выполнить свое обещание и пересмотрит роль США как главного благодетеля Украины и начнет переговоры с Россией. После возвращения в Белый дом республиканец будет придерживаться «довольно прагматичного взгляда» на отношения с Москвой, заключил лорд.

Дональд Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Политик победил на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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