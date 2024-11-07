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13:28, 7 ноября 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали известного спортивного комментатора. Он заявил, что ему подбросили гранату

В Махачкале задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: utro2 / YouTube

В Дагестане задержали общественника и известного спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

Он отметил, что задержание произошло накануне вечером на улице Ленина в Махачкале. Общественника поместили в изолятор временного содержания (ИВС) в том же городе. По мнению Халаева, это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы в Ставропольский и Краснодарский край, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Фото: AP

Рабаданов заявил, что ему подбросили гранату

Перед помещением в ИВС общественник успел позвонить семье. Как он рассказал близким, на улице к нему подошли неизвестные и поместили в куртку гранату. После этого мужчину задержали. Официальная причина задержания пока неизвестна, передает Mash.

Как сообщил каналу сын Рабаданова, в его квартире проходят обыски. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей. Мужчина отметил, что его отцу хотят вменить 222 статью УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Председатель ОНК возмутился новостью о найденной у Рабаданова гранате

«Если честно, все в шоке, это уже чересчур, чтобы с ним вот так поступили: где Рамазан и где гранаты, как говорится. Его сын говорит, что Рамазан так и передал, что гранату засунули ему в карман. Мне кажется, это какой‑то маразм (...) Потому что Рамазан и гранаты — это совершенно несовместимые вещи», — сказал Хадулаев в беседе с «Матч ТВ».

По словам председателя ОНК, с ним уже связались адвокаты. К вечеру пятницы будет понятно, отпустят его или оставят под стражей, отметил он.

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