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11:52, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Эстонии указали на зависимость ЕС от поддержки Украины

Премьер Эстонии Михал: поддержка Украины определит будущее ЕС
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее Европейского союза (ЕС). На такую зависимость указал премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Bloomberg.

«Европейская система, основанная на ценностях и правилах, также в какой-то мере будет определена в ходе конфликта», — сказал он.

Михал призвал партеров по Евросоюзу увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять угрозам и показать победившему на выборах президента США Дональду Трампу серьезное отношение Европы к своей безопасности.

В октябре глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин призывал Запад стремиться к созданию внутренних проблем для России. По его словам, западная сторона должна быть заинтересована в том, чтобы Москва вышла из конфликта с Киевом ослабленном положении.

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