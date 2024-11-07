В Госдуме ответили на подготовку Евросоюза к военным сценариям

Депутат Чепа: объяснил паникой заявления о подготовке ЕС к войне с Россией

Планы Еврокомиссии о подготовке Евросоюза к военным сценариям объясняются паническими настроениями ряда политиков в период неопределенности после победы нового президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что, несмотря на это, смена риторики Запада в пользу более прагматичной может стать шагом на пути к нормализации отношений.

«Это определенная паника многих европейских политиков, которые не понимают, как дальше будут развиваться события на европейском континенте, — сказал Чепа. — И, пока все не выстроится, пока остается неопределенность, будут звучать подобные заявления. Понятно, что теперь США попытаются возложить поддержку Украины на Европу, а она не в состоянии решить все связанные с этим проблемы».

Он добавил, что, несмотря на крайне низкий текущий уровень отношений России и Запада, можно ожидать позитивной динамики в случае, если среди американских и европейских политиков начнут преобладать более прагматичные взгляды. Впрочем, Чепа призвал не строить иллюзий относительно прихода к власти Трампа и не ожидать, что отношения России и Запада изменятся по щелчку.

«Но, когда политический вектор по чуть-чуть начнет меняться, последовательно мы увидим и смену риторики, позиций многих политиков. Думаю, к Новому году мы увидим, куда он в итоге начнет клониться», — заключил политик.

Ранее кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен намерен готовить Европейский союз (ЕС) к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям».