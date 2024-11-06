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23:00, 6 ноября 2024Мир

Будущий еврокомиссар по обороне заявил о цели подготовить ЕС к военным сценариям

Будущий комиссар ЕС по обороне Кубилюс заявил, что подготовит ЕС к войне с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eric Vidal / Pool / Reuters

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен намерен готовить Европейский союз (ЕС) к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям». Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что оборона является одной из главных приоритетов новой комиссии. «Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит — к агрессии со стороны России», — отметил он.

Кубилюс также добавил, что будет работать над максимально быстрой милитаризацией ЕС, повышением военных расходов и эффективности военной индустрии и созданием единого оборонного рынка Евросоюза. По его словам, это означает передачу Еврокомиссии контроля над европейским военно-промышленным комплексом.

Ранее Кубилюс призвал готовиться к конфронтации с Россией. Он уточнил, что считает возможным подобный сценарий через шесть-восемь лет.

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