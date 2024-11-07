В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

Шмыгаль сообщил о сдержанном оптимизме Киева в связи с победой Трампа на выборах

В Киеве отмечается «сдержанный оптимизм» в связи с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«Сегодня ночью между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Трампом состоялся очередной разговор. Он оценен нашим президентом как чрезвычайно положительный. Все эти вещи говорят о том, что мы можем иметь сдержанный оптимизм по развитию событий», — сообщил украинский премьер.

Шмыгаль добавил, что результаты выборов президента в Соединенных Штатах дают Украине почву для «оптимистических настроений» касаемо вопроса поддержки Киева Вашингтоном.