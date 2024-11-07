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16:24, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Конституционном суде Молдавии захотели не утверждать итоги референдума о вступлении в ЕС

КС Молдавии не должен был утверждать пункт о стремлении страны в ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд (КС) Молдавии не должен был утверждать пункт о стремлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил член КС республики Сергей Цуркану, пишет РИА Новости.

По его словам, в национальном кодексе о выборах говорится о необходимом участии 1/3 граждан Молдавии в референдуме для признания его выборов. «Пересмотр Конституции может быть осуществлен и при голосовании 16,67 процентов от [всего] числа граждан [Молдавии]», — заявил Цуркану.

Он считает, что итоги референдума не отражают воли всего народа и поэтому КС не должен был утверждать его итоги. Явка на референдум 20 октября составила более 50 процентов.

Ранее в Молдавии вступили в силу принятые на референдуме поправки в конституцию страны о евроинтеграции и вступлении в Европейский союз (ЕС). Основной закон стороны теперь дополняется словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского пути Республики Молдова, провозглашая интеграцию в ЕС стратегической целью Республики Молдова».

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