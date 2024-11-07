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13:21, 7 ноября 2024Мир

В Кремле оценили данные о новом мирном плане Трампа по Украине

Песков: публикация о новом мирном плане Трампа по Украине является абстрактной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Публикация американской газеты The Wall Street Journal о новом мирном плане советников нового президента США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, в статье обезличены все ключевые и важные моменты дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — оценил материал пресс-секретарь российского президента.

Ранее газета WSJ сообщила, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. План предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность. Один из членов команды Трампа указал, что американцев не посылают поддерживать мир на Украине.

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