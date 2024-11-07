В ЛНР сообщили об использовании ВСУ жилых домов для размещения боекомплектов

Марочко: ВСУ выгоняют людей из домов близ Купянска для размещения боекомплектов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении используют жилые дома для размещения боекомплектов и оборудования позиций. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные заставляют жителей населенного пункта Боровая покидать свое жилье в принудительном порядке.

«В их домах и подвалах оборудуются позиции и склады с боеприпасами. Также во дворах и на приусадебных участках размещается вооружение и военная техника», — рассказал Марочко.

Ранее он заявил, что ВСУ минируют Харьковскую область. По его словам, инженерно-саперные подразделения ВСУ осуществляют работы по минному заграждению не только рядом с линией боевого соприкосновения, но и в тылу.

