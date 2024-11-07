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09:11, 7 ноября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об использовании ВСУ жилых домов для размещения боекомплектов

Марочко: ВСУ выгоняют людей из домов близ Купянска для размещения боекомплектов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении используют жилые дома для размещения боекомплектов и оборудования позиций. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные заставляют жителей населенного пункта Боровая покидать свое жилье в принудительном порядке.

«В их домах и подвалах оборудуются позиции и склады с боеприпасами. Также во дворах и на приусадебных участках размещается вооружение и военная техника», — рассказал Марочко.

Ранее он заявил, что ВСУ минируют Харьковскую область. По его словам, инженерно-саперные подразделения ВСУ осуществляют работы по минному заграждению не только рядом с линией боевого соприкосновения, но и в тылу.

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