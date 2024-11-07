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19:05, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

В Минцифры заявили о планах создать консорциум для разработки российского аналога Android

Шадаев заявил о планах создать консорциум для разработки аналога Android
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yannick Pipke / Unsplash

Минцифры РФ обсуждает с ИТ-отраслью формирование консорциума для разработки российского аналога мобильной операционной системы Android на базе AOSP (Android Open Source Project). Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Глава Минцифры отметил, что российский аналог Android станет одной из двух операционных систем, на которых будут работать планшеты для учителей и врачей. С какими компаниями ведется обсуждение и кто может войти в консорциум, Шадаев не указал.

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«Что касается операционной системы, пока у нас подход такой нелинейный, пока он гибридный. Мы предполагаем, что на этих планшетах будут работать две операционные системы», — уточнил Шадаев. По его словам, это могут быть операционная система «Аврора» и система, которая будет разработана на базе AOSP.

По словам политика, в Минцифры считают, что разработка российского аналога Android позволит гарантировать высокий уровень защищенности работы с личной информацией и надежную работу в производственных приложениях, а с другой стороны — даст учителям и врачам возможность использовать стандартные Android-приложения, которые могут потребоваться им в жизни. «Пока обсуждаем. Я думаю, к весне следующего года мы с этим определимся», — заключил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что школьные учителя получат планшеты отечественного производства, их массовый выпуск будет организован в ближайшее время. По его словам, устройства будут оснащены отечественной защищенной мобильной операционной системой и позволят преподавателям работать с электронным образовательным контентом.

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