В России собрались наладить выпуск массового планшета для школ

Премьер Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов для школьных учителей

Школьные учителя получат планшеты отечественного производства, их массовый выпуск будет организован в ближайшее время. Об этом на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, устройства будут оснащены отечественной защищенной мобильной операционной системой и позволят преподавателям работать с «электронным образовательным контентом». Другие детали новинки, в том числе технические параметры планшета, производителя и масштабы выпуска глава правительства не привел.

Впервые оснастить учебные заведения российскими планшетами предложил бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. В 2010 году для этих целей было создано ООО «Пластик Лоджик», которое должно было построить завод в Зеленограде.

Планшеты для школьников Plastic Logic 100 с гибким экраном разработала британская компания, а «Роснано» выступала инвестором проекта и предполагала, что тот станет российской собственностью. Уже в 2011 году Чубайс обещал выпустить в продажу первые устройства. В 2015 году он признал провал проекта. Не удалось ни построить завод, ни выкупить технологии.

В феврале этого года уже при новом руководителе «Роснано» обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик». При этом 100 процентов акций компании принадлежит госкорпорации.