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11:16, 7 ноября 2024Мир

В НАТО обеспокоились из-за Украины после победы Трампа

FP: победа Трампа усилила опасения, что Украина проигрывает в конфликте с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Североатлантическом альянсе признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а победа кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

«Необходимость ясности на местах на Украине очевидна. Источники НАТО и западные должностные лица по безопасности почти единогласно соглашаются, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет критической. Победа Трампа в Соединенных Штатах только усилила эти опасения, не в последнюю очередь потому, что у него есть история прохладных заявлений об Украине и войне», — говорится в материале.

Трамп заявлял, что Украина должна была уступить территорию России перед началом конфликта, утверждая, что даже «худшая сделка была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас». По мнению старшего научного сотрудника Atlantic Council (внесен в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Майкла Боцюркива, Россия может воспользоваться вакуумом, образовавшимся после выборов в США, и неопределенностью относительно того, сохранится ли поддержка Вашингтона после смены администрации.

В статье отмечается, что Трампу нужно объяснить, почему сдерживание России важно для США. Океан и континент могут разделять Вашингтон, округ Колумбия, и Москву, но границы не являются барьерами для современной войны. Бюцюркив отметил, что поражение Украины будет четким сигналом другим противникам, что можно шутить с США и оставаться безнаказанным.

Ранее стало известно, что команда Трампа начала обсуждать план завершения украинского конфликта. Отмечается, что план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

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