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02:02, 7 ноября 2024Силовые структуры

В Петербурге задержали экс-руководителя управления уголовного розыска

ФСБ задержала экс-начальника управления угрозыска Петербурга Колесникова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковника Олега Колесникова. Об этом сообщила «Фонтанка».

Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Как стало известно изданию, следователи намерены настаивать на аресте экс-полковника. По данным «78.ru», ранее по этой же статье был задержан один из приближенных сотрудников Колесникова — полковник в отставке Алексей Малышев.

15 мая в Нижнем Новгороде заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области и двое предпринимателей были задержаны по подозрению в организации занятия проституцией.

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