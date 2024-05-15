Два российских предпринимателя и полицейский организовали бордель и попались

СК: в Нижнем задержали полицейского и двух коммерсантов за организацию борделя

В Нижнем Новгороде заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области и двое предпринимателей были задержаны по подозрению в организации занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В отношении коммерсантов — по статье об организации занятия проституцией. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по май 2024-го предприниматели под покровительством полицейского организовали работу двух массажных салонов, которые предоставляли интимные услуги клиентам в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры.