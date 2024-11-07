В России допустили резкие действия со стороны США

Яковенко: Байден может пойти на резкое обострение с РФ до окончания полномочий

Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.

Он напомнил о резком обострении отношений в декабре 2016 года, когда действовавший на тот момент американский лидер Барак Обама. Администрация тогдашнего главы Белого дома объявила о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. «Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — отметил собеседник агентства.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил улучшение отношений России и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.