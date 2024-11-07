Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 7 ноября 2024Мир

В России допустили резкие действия со стороны США

Яковенко: Байден может пойти на резкое обострение с РФ до окончания полномочий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.

Он напомнил о резком обострении отношений в декабре 2016 года, когда действовавший на тот момент американский лидер Барак Обама. Администрация тогдашнего главы Белого дома объявила о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. «Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — отметил собеседник агентства.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил улучшение отношений России и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Даже свою прощальную речь читала с экрана». В России высмеяли призыв проигравшей Харрис закатать рукава

      Пленный рассказал об отправке офицером ВСУ бойцов на убой

      В Госдуме дали НАТО один совет

      Аналитик описал положение Зеленского после победы Трампа словами «все кончено»

      В России допустили резкие действия со стороны США

      Белла Хадид снялась топлес

      Журналист назвал Курскую область местом наказания для солдат ВСУ

      Харрис призвала закатать рукава после поражения на выборах

      Посетитель ресторана заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

      Порошенко выдвинул Зеленскому и Трампу пять требований

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше