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07:41, 7 ноября 2024Россия

В России мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре

В Магадане мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Магадане мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме на улице Речной. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Магаданской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар начался утром в квартире на третьем этаже. Там находились 33-летняя женщина, а также три ребенка в возрасте от двух до шести лет.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. На место пожара прибыла руководитель следственного управления.

В октябре в Новосибирской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми. Все произошло на улице Посевной, где проживала семья с двумя взрослыми детьми и шестью малышами. Прибывшие на место пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни.

ЖЗЛ
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