В России мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре

В Магадане мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме

В Магадане мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме на улице Речной. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Магаданской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар начался утром в квартире на третьем этаже. Там находились 33-летняя женщина, а также три ребенка в возрасте от двух до шести лет.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. На место пожара прибыла руководитель следственного управления.

В октябре в Новосибирской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми. Все произошло на улице Посевной, где проживала семья с двумя взрослыми детьми и шестью малышами. Прибывшие на место пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни.