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08:24, 7 ноября 2024Экономика

В России остановили завод по сборке телевизоров

«Ъ»: завод по сборке телевизоров Philips и Sony в Ленобласти остановил работу
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Завод китайской TPV Technology в Ленобласти остановил работу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Предприятие в Шушарах, где собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp, остановили из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и Евросоюза и сложностей с оплатой компонентов через Китай. По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих.

Гонконгская компания TPV Technology запустила производство телевизоров иностранных марок в Ленинградской области в середине 2011 года. В предприятие вложили около 30 миллионов долларов, его мощность позволяла выпускать до 3,5 миллиона телевизоров в год. На площадке собирали технику брендов Philips, Sony и Sharp, а также AOC, Panasonic и Infomir.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич связал прекращение работы завода не с санкционным давлением, а с пересмотром бизнес-стратегии. Российский рынок не был для TPV приоритетным, и компания решила отказаться от борьбы с более раскрученными брендами из Китая.

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По мнению Погудалова, на фоне ушедших с рынка корейских компаний LG и Samsung, занимавших более 60 процентов рынка в денежном выражении, Philips был первым претендентом на лидерство с учетом высокой средней цены: Однако осторожный подход компании и высокая себестоимость производства помешали ей конкурировать. Освободившееся место займут лидеры сегмента, китайские Haier, Hisense и TCL, добавил он.

В августе 2024-го китайский бренд TCL отказался поставлять комплектующие российским контрактным производителям телевизоров. Вместо этого компания решила перенести сборку в бывшую республику СССР. Телевизоры торговой марки из КНР ранее собирали на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а после перенесли в Казахстан — там же будет организована сборка телевизоров Xiaomi, которая остановила отгрузки комплектующих в 2022 году.

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