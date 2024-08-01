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07:28, 1 августа 2024Экономика

Производство китайских телевизоров перенесут из России

Производство китайских телевизоров TCL перенесут в Казахстан из-за риска санкций

Фото: РИА Новости

Китайский бренд TCL отказался поставлять комплектующие российским контрактным производителям телевизоров. О решении перенести сборку в бывшую республику СССР на фоне санкционных рисков сообщает «Коммерсантъ».

Телевизоры торговой марки из КНР ранее собирали на заводах «Квант» и STI Group. Теперь производство электроники TCL перенесут из Воронежа в Казахстан — там же будет организована сборка телевизоров Xiaomi, которая остановила отгрузки комплектующих в 2022 году.

По словам источников, телевизоры Xiaomi занимают 10 процентов, а TCL — 6 процентов российского рынка в количественном выражении. По словам директора по стратегическому развитию контрактного завода STI Group (также производил телевизоры TCL) Кирилла Скворцова, производители сделали выбор в пользу стран с большими объемами рынков. Если не удастся решить проблему с оплатой и поставками деталей, завод STI Group может быть заморожен.

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«Мы рассматривали вариант с перемещением производства в Казахстан, но санкционные риски могут возникнуть и в этой стране, к тому же из-за удлинения логистики произведенные в Казахстане устройства будут дороже на 10–20 процентов», — отметил он.

В марте калининградский производитель STI Group решил прекратить сборку в регионе и перенести мощности в Подмосковье. Выпускавшая телевизоры TCL, DEXP, BBK, BQ, Erisson и других брендов компания запустила производство в Воскресенске на фоне закрытия логистических цепочек доставки морем. Инвестиции в развитие превысили 150 миллионов рублей.

Также перенесла производство из Калининграда компания «Телебалт Т». Фирма, которая выпускала телевизоры Hyundai, BBK и Toshiba, запустила площадку в Ленинградской области. После 2022 года выручка компании снизилась, а персонал сократился с 231 до 74 человек.

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