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19:06, 7 ноября 2024Россия

В Рособрнадзоре высказались об идее проверять знание русского языка у детей мигрантов

Рособрнадзор поддержал идею проверять знание русского языка у детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Рособрнадзор поддержал идею проверять знание русского языка у детей мигрантов перед их приемом в школы России, пишет «Интерфакс».

«Схему проведения такого тестирования, а также общие требования к нему предстоит выработать», — высказались об идее в пресс-службе ведомства.

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки планируется разработка соответствующих тестов для детей мигрантов, в Рособрнадзоре заявили, что не обладают такой информацией.

Ранее президент России Владимир Путин призвал выработать алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо или совсем не владеют русским языком. Как заявил глава государства, подход к таким детям должен работать на федеральном уровне.

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