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09:07, 7 ноября 2024Экономика

В России захотели сэкономить на ремонте старых лифтов

Минстрой предложил продлить срок службы старых лифтов в домах
Мария Черкасова

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Минстрой хочет продлить срок службы лифтов в домах, которые уже включили в программы капитального ремонта, до февраля 2030 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы российского министерства.

В настоящее время в программу включены 575 тысяч лифтов, при этом у 64 тысяч срок годности истекает уже в феврале 2025 года, а еще у 56 тысяч — в течение ближайших пяти лет. До 2030 года на ремонт потребуется более 400 миллиардов рублей. В ведомстве решили, что проще пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать их.

Планируется, что Ростехнадзор проведет техническое обследование лифтов с истекающим сроком годности и вынесет заключение. Возможно, будут заменены отдельные узлы лифтов или их компоненты, либо продлен срок годности. Объекты, которые выработали свой ресурс прочности, все же заменят.

Ранее председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин назвал ситуацию с лифтами в стране «критической». При этом в стране совершенно не готовы к массовой замене лифтов: нет ни денег на такое дорогостоящее мероприятие, ни новых кабин, заявил эксперт.

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