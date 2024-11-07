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16:37, 7 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят латвийского наемника Анцанса за участие в боях на стороне ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии Кристса Анцанса, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

37-летнему иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по сентябрь 2024-го Анцанс прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в Интернациональный легион и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника, получив за это 2,3 миллиона рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

Ранее стало известно, что Курский областной суд заочно рассмотрит уголовное дело 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайена, обвиненного по статье о наемничестве.

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