Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 7 ноября 2024Россия

В Совфеде раскрыли значение итогов выборов в США

Сенатор Пушков: по итогам выборов в США Трамп получил тотальный мандат
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Республиканская партия США обеспечила себе контроль над Сенатом и Палатой представителей, что говорит о том, что новый президент получает тотальный мандат на правление. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Это также означает мощное усиление трампистского крыла в Конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа. Его личный враг, интриган и скрытый демократ, глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, несомненно, отправится на свалку истории», — считает парламентарий.

Он также поделился прогнозом, согласно которому после выборов ослабнут позиции либеральных республиканцев, которые поддерживали администрацию Джо Байдена по Украине.

По мнению Пушкова, итоги выборов в США не говорят о том, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами наступит новая эпоха. При этом становится ясно, что Трамп подчинил себе институты законодательной власти в США — нужно наблюдать, как он ими распорядится, добавил сенатор.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане задержали известного спортивного комментатора. Он заявил, что ему подбросили гранату

      Американский брокер объяснил закрытие счетов россиян с ВНЖ в Европе

      Лукашенко раскрыл условия урегулирования конфликта на Украине

      ВСУ потеряли танк при новой попытке прорваться в Курской области

      Стало известно о взятии ВС России населенного пункта в Харьковской области

      Лидер оппозиции ФРГ призвал немедленно обсудить вопрос о вотуме доверия

      Россиянин попытался спуститься с четвертого этажа по простыням, сорвался и попал на видео

      Ирина Шейк вышла в свет в платье российского бренда

      Следователи возбудили дело по факту расправы над тремя россиянами

      В Совфеде раскрыли значение итогов выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше