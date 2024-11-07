В США назвали возможных кандидатов на посты в новой администрации Трампа

Axios: появились возможные кандидаты на посты в будущей администрации Трампа

Появились возможные кандидаты на государственные посты в новой администрации победившего на выборах США Дональда Трампа. Возможных претендентов назвал портал Axios со ссылкой на источники.

Основным кандидатом на пост госсекретаря является бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. Еще рассматриваются сенатор Билл Хагерти, который был послом в Японии во время первого срока Трампа, а также бывший советник республиканца по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Согласно информации источников портала, член Палаты представителей Элиз Стефаник наиболее вероятно займет должность посла США в ООН. Говоря о новом главе министерства обороны, было перечислено несколько имен. В их числе бывший госсекретарь Майк Помпео и член Палаты представителей Майкл Уолтц.

Также Уолтц может рассматриваться на должность директора ЦРУ, наряду с Джоном Рэтклиффом, некоторое время занимавшим пост директора Национальной разведки во время первого срока Трампа.

Ранее издание Politico сообщило, что американский журналист Такер Карлсон и основатель корпорации SpaceX Илон Маск могут также получить должности в новой администрации Трампа.