Названы основные кандидаты на ключевые должности в администрации Трампа

Победивший на выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп начал рассматривать кандидатов на должность государственного секретаря США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Трамп рассматривает сенаторов Марка Рубио и Билла Хагерти, а также бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря. Кроме того, сенатор Том Коттон является одним из кандидатов на пост министра обороны», — передает издание слова анонимного источника из Конгресса США.
Авторы материала добавили, что американский журналист Такер Карлсон и основатель корпорации SpaceX Илон Маск могут также получить должности в новой администрации Трампа.
Ранее стало известно, что Маск и политик Роберт Кеннеди-младший встретились с чиновниками, отвечающими за переход нынешней администрации к следующей, в ходе подготовки к формированию нового кабинета Трампа.