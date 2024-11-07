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09:59, 7 ноября 2024Мир

Маск начал участвовать в формировании нового кабинета Трампа

ABC: Маск встретился с чиновниками, отвечающими за переход власти в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший встретились с чиновниками, отвечающими за переход нынешней администрации к следующей на фоне подготовки к формированию нового кабинета победившего на президентских выборах США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Маск и Кеннеди-младший приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, которые отвечают за процесс перехода власти от одной администрации к другой», — передает телеканал.

Отмечается, что встреча прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Американский политик «готовится к формированию своего кабинета и выбору кандидатов на высшие административные должности».

Ранее Трамп назвал Маска супергением и призвал защищать его, так как, по его словам, «в США таких людей не так много».

Вот это герой!
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