Маск начал участвовать в формировании нового кабинета Трампа

ABC: Маск встретился с чиновниками, отвечающими за переход власти в США

Американский миллиардер Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший встретились с чиновниками, отвечающими за переход нынешней администрации к следующей на фоне подготовки к формированию нового кабинета победившего на президентских выборах США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Маск и Кеннеди-младший приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, которые отвечают за процесс перехода власти от одной администрации к другой», — передает телеканал.

Отмечается, что встреча прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Американский политик «готовится к формированию своего кабинета и выбору кандидатов на высшие административные должности».

Ранее Трамп назвал Маска супергением и призвал защищать его, так как, по его словам, «в США таких людей не так много».