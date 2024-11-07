В США объяснили влияние поддержки Тейлор Свифт и Бейонсе на поражение Харрис

AFP: поддержка Тейлор Свифт и Бейонсе не спасла Харрис от поражения на выборах

Поддержка целого ряда влиятельных знаменитостей, в числе которых американские певицы Тейлор Свифт, Бейонсе, Леди Гага и другие, не спасла кандидата от Демократической партии Камалу Харрис от поражения на президентских выборах США. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на американских экспертов.

«Простые американцы понимают, что Бейонсе и актеру Джорджу Клуни нет необходимости беспокоиться о стоимости бензина или яиц, так что в некотором роде их поддержка не так важна», — рассказал агентству профессор искусств Нью-Йоркского университета Лоуренс Маслон.

Доцент Университета штата Аризона Маргарета Бентли, ведущая курс, который посвящен Тейлор Свифт, отметила, что поддержка от знаменитостей «никогда не станет золотым билетом в Белый дом».

Ранее Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах Трампа с победой, в ходе разговора она признала свое поражение. Кроме того, действующий президент США Джо Байден также созвонился с республиканцем и пригласил его в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.