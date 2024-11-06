Харрис и Байден поздравили Трампа. О чем говорили политики с избранным президентом США?

Харрис признала свое поражение на выборах и поздравила Трампа

Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах Дональда Трампа с победой. В ходе разговора она признала свое поражение.

Действующий президент США Джо Байден также созвонился с Трампом. Глава Белого дома поздравил республиканца с победой на выборах главы государства. Он пригласил Трампа в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

Трампа поздравил и бывший президент США Джордж Буш-младший. «Я приветствую Трампа на посту 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — отметил он. Буш-младший также поблагодарил Байдена и Харрис за их службу стране.

В США понадеялись на мирную передачу власти

И Байден, и Харрис во время общения с Трампом обсудили важность мирной передачи власти. Также стало известно, что глава Белого дома 7 ноября выступит с обращением к нации по итогам прошедших выборов.

Харрис же отказалась выступать в Университете Говарда перед своими сторонниками после известий о своем поражении. В этом учебном заведении кандидат в президенты США проходила обучение. Тем не менее, сотни людей выстроились в очередь у здания университета, чтобы послушать речь вице-президента. Большинство из собравшихся — молодые чернокожие американцы, некоторые из них пришли в футболках в поддержку Харрис.

Позднее вице-президент подтвердила, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Она поблагодарила своих сторонников за оказанную поддержку, несмотря на то, что результат выборов оказался не таким, которого она хотела.

Богатейшие люди США высказались о победе Трампа

Богатейший человек США, занимающий вторую строчку в рейтинге Forbes, Илон Маск отреагировал на результат выборов. «Гейм, сет и матч», — написал он в соцсети X. Фраза, которую использовал бизнесмен, заимствована из тенниса и используется при указании на чье-то безоговорочное поражение. Маск добавил, что американский народ предоставил Трампу мандат на перемены в стране.

Несколько дней назад Трамп заявил, что рассчитывает назначить Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации. После этого миллиардер пообещал повысить эффективность американского правительства. По его мнению, сегодня правительство США страдает от бюрократии и обилия новых ведомств.

Занимающий третью строчку Forbes основатель Amazon Джефф Безос поздравил «45-го, а теперь и 47-го президента с выдающимся политическим возвращением и решительной победой». Он пожелал Трампу успехов в руководстве и объединении Америки.

На фоне победы Трампа на выборах индекс доллара к корзине шести основных мировых валют на пике вырос на 1,92 процента, до 105,441 пункта. Позднее рост замедлился до 1,61 процента. Издание Financial Times отметило, что последний раз американская валюта демонстрировала подобный рост только в 2016 году.