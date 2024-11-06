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21:38, 6 ноября 2024Экономика

Доллар отреагировал на победу Трампа рекордным ростом

FT: после победы Трампа доллар показал рекордный с 2016 года рост
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

После победы Дональда Трампа на выборах президента США индекс доллара к корзине шести основных мировых валют на пике вырос на 1,92 процента, до 105,441 пункта. Об этом пишет Financial Times (FT).

Позднее рост замедлился до 1,61 процента. Издание отмечает, что последний раз американская валюта демонстрировала подобный рост только в 2016 году.

Ранее Трамп высказал идею погасить госдолг США в размере 35 триллионов долларов (около 3,4 квадриллиона рублей — прим. «Ленты.ру») при помощи криптовалюты. «Я напишу на маленьком листке бумаги: "35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга"», — заявил политик.

По предварительным результатам, Трамп одержал победу на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря.

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