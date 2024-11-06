Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 6 ноября 2024Мир

Байден выступит перед нацией по итогам выборов

Байден выступит с обращением к нации по итогам президентских выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Действующий президент США Джо Байден выступит с обращением к нации по итогам прошедших выборов и в связи с переходом власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Выступление главы государства запланировано на четверг, 7 ноября. Сообщается, что администрация Байдена намерена в ближайшее время заняться организацией его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Байден созвонился с Трампом и поздравил его с победой на выборах. Также он пригласил республиканца в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

По предварительным результатам, Трамп победил на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден поздравил Трампа с победой

      Депутат Рады объяснила дефицит специалистов в ВСУ

      Шольц уволил министра финансов Германии

      На Украине военкомам разрешили взламывать жилье

      Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой

      Байден выступит перед нацией по итогам выборов

      Байден отправит Украине последний пакет помощи

      Мотивирующего женщин блогера Голдырева арестовали за изнасилование

      Будущий еврокомиссар по обороне заявил о цели подготовить ЕС к военным сценариям

      Байден пригласил Трампа в Белый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше