Байден выступит перед нацией по итогам выборов

Байден выступит с обращением к нации по итогам президентских выборов

Действующий президент США Джо Байден выступит с обращением к нации по итогам прошедших выборов и в связи с переходом власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Выступление главы государства запланировано на четверг, 7 ноября. Сообщается, что администрация Байдена намерена в ближайшее время заняться организацией его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Байден созвонился с Трампом и поздравил его с победой на выборах. Также он пригласил республиканца в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

По предварительным результатам, Трамп победил на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря.