Харрис выступила перед сторонниками впервые после поражения

Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

Вице-президент США Камала Харрис впервые появилась перед своими сторонниками после поражения на выборах президента. Ее выступление передает Euronews.

В своей речи она поблагодарила своих сторонников за оказанную поддержку, несмотря на то, что результат выборов оказался не таким, которого она хотела. Харрис отметила, что гордится своей президентской кампанией.

Вице-президент подчеркнула, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Харрис пообещала мирно передать власть победителю выборов Дональду Трампу.

Ранее Харрис по телефону поздравила Трампа с победой. В ходе разговора она признала свое поражение. Политики также обсудили важность мирной передачи власти.

