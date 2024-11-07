В США раскрыли причину поддержки Илоном Маском Трампа

Reuters: Илон Маск поддержал Трампа ради преференций для своего бизнеса

Американский миллиардер и основатель корпорации SpaceX Илон Маск поддержал победившего на выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ради преференций для своего бизнеса и усиления влияния в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По мнению Маска, все правила мешают его бизнесу и инновациям. Поэтому в будущей администрации Трампа он видит для себя возможность снятия как можно большего количества ограничений, чтобы он мог делать все, что захочет, и так быстро, как ему нужно», — передает агентство слова анонимного источника.

Авторы материала добавили, что Маск неоднократно жаловался на медленный процесс одобрения Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) его инноваций, из-за чего он не мог продолжать работу в те сроки, в которые он изначально планировал. Однако победа Трампа «может позволить Маску облегчить бюрократические процессы».

Ранее стало известно, что Маск и политик Роберт Кеннеди-младший встретились с чиновниками, отвечающими за переход нынешней администрации к следующей на фоне подготовки к формированию нового кабинета Трампа.