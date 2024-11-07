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01:15, 7 ноября 2024Бывший СССР

В США сообщили о подготовке нового наступления ВСУ на Россию

Forbes: Украина готовит новое наступление на Россию после выборов президента США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины могут готовить новое наступление на Россию, чтобы произвести впечатление на будущую администрацию США. Об этом сообщает издание Forbes.

Утверждается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили 20 немецких танков Leopard 2A4, более 200 американских бронетранспортеров Stryker, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302 и ряд других вооружений. Авторы статьи уверены, что Киев готовится к наступлению на Белгородскую или Брянскую области.

Отмечается, что украинские власти хотят таким образом впечатлить Вашингтон и убедить Белый дом в боеспособности ВСУ для продолжения помощи.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сделал прогноз о ситуации в зоне спецоперации (СВО). Кроме того, эксперт также высказался о реакции президента Украины Владимира Зеленского на итоги выборов в США.

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