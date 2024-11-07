В Свердловской области нашли редчайшие растения

Редчайшие растения обнаружили ученые в Свердловской области. Об этом сообщает местное издание «ОТВ».

Известно, что исследователи изучают заповедные зоны, чтобы найти и подсчитать редкие виды, которые нуждаются в защите.

В Шарташском лесном парке они нашли «гудайеру ползучую» — растение, которое считалось исчезнувшим с XX века. В то же время в заказнике «Озеро Куртугуз» обнаружено более 200 видов растений, включая восемь занесенных в Красную книгу.

Министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов подчеркнул, что заказник имеет большое значение для сохранения биоразнообразия. Ежегодный мониторинг помогает следить за состоянием природы в охраняемых зонах. Ученые изучают разные виды растений, чтобы понять, как они влияют на экосистему.

Ранее новосибирские исследователи захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта нонеи. Российские специалисты создали и запатентовали новое средство из растения.