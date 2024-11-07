Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:50, 7 ноября 2024Моя страна

В Свердловской области нашли редчайшие растения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: УРАЛОВЕД / YouTube

Редчайшие растения обнаружили ученые в Свердловской области. Об этом сообщает местное издание «ОТВ».

Известно, что исследователи изучают заповедные зоны, чтобы найти и подсчитать редкие виды, которые нуждаются в защите.
В Шарташском лесном парке они нашли «гудайеру ползучую» — растение, которое считалось исчезнувшим с XX века. В то же время в заказнике «Озеро Куртугуз» обнаружено более 200 видов растений, включая восемь занесенных в Красную книгу.

Министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов подчеркнул, что заказник имеет большое значение для сохранения биоразнообразия. Ежегодный мониторинг помогает следить за состоянием природы в охраняемых зонах. Ученые изучают разные виды растений, чтобы понять, как они влияют на экосистему.

Ранее новосибирские исследователи захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта нонеи. Российские специалисты создали и запатентовали новое средство из растения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе мигрантам впервые запретили работать курьерами

      Ариана Гранде вышла в свет в бриллиантовых украшениях весом 100 карат

      В США высказались о переговорах команды Трампа с Россией по Украине

      В Свердловской области нашли редчайшие растения

      Задержанного за превышение полномочий экс-главу управления уголовного розыска арестовали

      Орбана назвали Трампом-шептуном

      Стало известно о приближении российских военных к Купянску

      Раскрыты детали отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на фоне развода

      Стало известно о гибели спасавших родных жителей Курской области из-за «Бабы-Яги» ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше