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18:15, 17 октября 2024Моя страна

В России захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта

Ученые НГМУ запатентовали травяной экстракт нонеи, борющийся с тромбами

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Новосибирские исследователи захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта нонеи. Российские специалисты создали и запатентовали новое средство из растения, пишет ТАСС.

По данным специалистов НГМУ, травяной экстракт помогает в борьбе с появляющимися тромбами. Помимо этого, вещество обладает противогрибковым действием.

Ученые измельчили верхние стебли растения, залили их этиловым спиртом и выдержали около часа, соблюдая температуру. После избавления от лишних примесей специалисты сделали из эссенции нонеи порошок. Новое средство испытали на 36 крысах. В итоге в НГМУ выявили антикоагулянтную активность вещества, схожей по значениям с варфарином.

Нонея — многолетнее травянистое растение, произрастает на землях Кавказа, Причерноморья и Крыма. Нонею считают целебной из-за специальных соединений в ее стеблях, обладающих антиоксидантным действием.

Ранее исследователи НИУ БелГУ предложили способ лечения ран с помощью ДНК. Помимо этого, ученые из новосибирского университета начали разрабатывать биосенсор, который позволит выявлять болезни крови.

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      Варвара Кошечкина
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