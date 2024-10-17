В России захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта

Ученые НГМУ запатентовали травяной экстракт нонеи, борющийся с тромбами

Новосибирские исследователи захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта нонеи. Российские специалисты создали и запатентовали новое средство из растения, пишет ТАСС.

По данным специалистов НГМУ, травяной экстракт помогает в борьбе с появляющимися тромбами. Помимо этого, вещество обладает противогрибковым действием.

Ученые измельчили верхние стебли растения, залили их этиловым спиртом и выдержали около часа, соблюдая температуру. После избавления от лишних примесей специалисты сделали из эссенции нонеи порошок. Новое средство испытали на 36 крысах. В итоге в НГМУ выявили антикоагулянтную активность вещества, схожей по значениям с варфарином.

Нонея — многолетнее травянистое растение, произрастает на землях Кавказа, Причерноморья и Крыма. Нонею считают целебной из-за специальных соединений в ее стеблях, обладающих антиоксидантным действием.

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