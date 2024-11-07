В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

Боец ВСУ Мучной: российские военные приближаются к Солнцевке в ДНР

Российские военные приближаются к Солнцевке в Донецкой народной республике, взятие которой может перерезать логистику Вооруженных сил Украины на севере от Курахово. Об этом заявил украинский военный с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Враг активно прорубает путь к Солнцевке через холмы и занимает позиции перед окрестностями села!» — отметил он. Боец украинской армии отметил, что также бои идут возле Берестков, где российским военным удалось выйти к железнодорожному полотну. По его словам, Вооруженные силы России уже заняли часть села и дальнейшие бои будут вестись за населенный пункт Старые Терны.

Мучной отметил, что в случае взятия Солнцевки и Старых Тернов для ВСУ будут перерезаны пути к Курахово с севера. Он подчеркнул, что российские военные уже могут атаковать дороги на этом направлении при помощи артиллерии и авиации.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные приблизились к Купянску в Харьковской области и находятся в нескольких километрах от города. По его словам, подразделения Российской армии продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты украинской армии.