В зоне СВО открыли первый полевой буддийский храм

Глава Бурятии Цыденов сообщил, что в зоне СВО открыли первый полевой дацан

В зоне специальной военной операции (СВО) открыли первый полевой буддийский храм — дацан. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram.

По его словам, больше года назад в расположение 36-й армии доставили юрту, выполнявшую функции временного храма. Теперь военнослужащим доступно постоянное сооружение.

«Всем миром, все вместе построили, обустроили, чтобы было место силы, где помолиться, сделать обряд, духовно укрепиться нашим землякам», — написал Цыденов. Он добавил, что на открытии храма в качестве гостей присутствовали мусульманский имам и православный священник.

Ранее ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов рассказал о фронтовом священнике, который отслужил литургию в зоне СВО при помощи костей российских бойцов. По его словам, у представителя Русской православной церкви не оказалось при себе частицы мощей какого-либо мученика, поэтому он использовал землю с останками военных.