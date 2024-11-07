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12:43, 7 ноября 2024Россия

В зоне СВО открыли первый полевой буддийский храм

Глава Бурятии Цыденов сообщил, что в зоне СВО открыли первый полевой дацан
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В зоне специальной военной операции (СВО) открыли первый полевой буддийский храм — дацан. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram.

По его словам, больше года назад в расположение 36-й армии доставили юрту, выполнявшую функции временного храма. Теперь военнослужащим доступно постоянное сооружение.

«Всем миром, все вместе построили, обустроили, чтобы было место силы, где помолиться, сделать обряд, духовно укрепиться нашим землякам», — написал Цыденов. Он добавил, что на открытии храма в качестве гостей присутствовали мусульманский имам и православный священник.

Ранее ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов рассказал о фронтовом священнике, который отслужил литургию в зоне СВО при помощи костей российских бойцов. По его словам, у представителя Русской православной церкви не оказалось при себе частицы мощей какого-либо мученика, поэтому он использовал землю с останками военных.

ЖЗЛ
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